Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü

BIÇAKLADI ARDINDAN TEKMELEDİ

Eşini bıçaklayan Şaban Yaztırmak, kendine bıçakla zarar verirken, çevreden yardım etmek isteyenlere de tehditler savurarak kadına yardım edilmesini engelledi. Yaralı kadına tekme atan Şaban Yaztırmak'a, olay yerine gelen Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getiren polis ekipleri, elindeki bıçağı alarak yere yatırdı. Bu sırada çevredekiler, yaralı kadının yardımına koştu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevilay Yaztırmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Yaztırmak'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu öğrenilirken saldırgan kocanın tedavisi devam ediyor. Esenler Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.