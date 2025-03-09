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Giriş Tarihi: 9.3.2025 05:39

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa U. (52), barışmak istediği boşanma aşamasındaki eşi Nurcan U.’yu (52) pazarda tabancayla kovaladı. Mustafa U., gözaltına alındı

DHA
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovaladı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi Pazarında meydana geldi. Nurcan U., alışveriş yapmak için pazara gitti. İddiaya göre, o sırada pazardan geçen Mustafa U., denk geldiği boşanma aşamasındaki Nurcan U. ile barışmak için konuşmaya başladı.

İkili arasında tartışma yaşanırken, kadın, kocasının çantasındaki tabancayı fark etti. Kadın kaçarak pazarcı esnafından yardım isterken, Mustafa U. da peşinden koştu. Kadın, bir tezgahın altına saklanarak ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Mustafa U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, tabancanın boş olduğu öğrenildi.

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Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovaladı
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