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Giriş Tarihi: 29.9.2022 11:35

Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 kişiyi yaralayan sanık hakkında istenen ceza belli oldu!

Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi Şengül Kiraz ve aynı evde bulunan kayınvalidesini, yengesini silahla vuran, yeğenini ise yaralamaya teşebbüs ettiği iddia edilen Süleyman Kiraz, hakkında mütalaa verildi.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 kişiyi yaralayan sanık hakkında istenen ceza belli oldu!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz'ın 1986 yılından beri evli oldukları, aralarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıkları ve sanığın sonradan boşanmaktan vazgeçmesi nedeniyle davalarının çekişmeli olduğu anlatılmıştı. Eşi ve iki kişiyi yaralayan sanık hakkında mütalaa verildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kiraz bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki Muhammet Mücait Keçeci ve taraf avukatları da hazır bulundu.

80 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın boşanma aşamasındaki eşi Şengül Kiraz ile barışmaya çalıştığı aktarıldı. Mütalaada sanığın olay günü yanına tabancasını da alarak kayınvalidesi Güzel Keçeci ve gelini Yıldız Keçeci'nin ikamet ettiği Esenler'deki evine gittiği belirtildi. Süleyman Kiraz'ın silahını çıkartarak mutfakta bulunan Yıldız Keçeci'ye ateş ettiği ve Şengül Kiraz bu sırada evin balkonuna kaçtığı anlatıldı. Sanık Süleyman Kiraz'ın mutfakta bulunan kayınvalidesine ateş ettiği, sonrasında balkona yönelerek eşine ateş etmeye başladığı ve evin mutfağına gelen Yıldız Keçeci'nin oğluna silah doğrultarak ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığı ve ateş almadığı aktarıldı. Açıklanan mütalaada sanığın Süleyman Kiraz hakkında, tasarlayarak eşini "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve 3 kişiyi "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 kişiyi yaralayan sanık hakkında istenen ceza belli oldu!
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