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Giriş Tarihi: 21.10.2026 03:36

Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Ercan D., eşine ve tartışmaya müdahale eden gence silahla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu ortaya çıktı.

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İHA
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu
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Olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan D. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmaya Emre Ç. (27) de müdahale etti. Tartışmanın ardından Ercan D., silahla eşine ve Emre Ç.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, Emre Ç.'nin ise kapalı olduğu öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye geldi.

HAKKINDA ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği öğrenildi. Kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

#ZONGULDAK #KİLİMLİ
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