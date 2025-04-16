Boşanma aşamasındaki eşini ve komşularını darp edip, evi kundakladı

Olay, sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesinde yaşandı. Ramazan Acar, boşanma aşamasındaki eşi Makbule Acar Küçük'ün yaşadığı eve gelerek tartıştı.

Tartışma üzerine Acar, hem eşini hem de ona yardıma gelen komşuları Hatice Kula ve Mehmet Kula'yı yanında getirdiği tüfeğin dipçiği ile vurarak yaraladı. Bununla da kalmayan Acar, evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangına hemen müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Şüpheli Ramazan Acar ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.