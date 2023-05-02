Haberler Yaşam Haberleri Boşanma Davası Nasıl Açılır? E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılabilir Mi?
Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:08 Son Güncelleme: 2.5.2023 14:08

Boşanma Davası Nasıl Açılır? E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Boşanma davalarının görüldüğü mahkemeler aile mahkemeleridir. Boşanma davası nasıl açılır, sorusuna aile mahkemelerine verilen dilekçeler ile açılacağı yanıtını veririz. Eşime boşanma davası açmak istiyorum, ne yapmalıyım, diyorsanız aile mahkemesine başvuru yapmanız gerekir. E-devlet üzerinden boşanma davası açılır mı, sorusuna e-devlet üzerinden veya UYAP üzerinden açılabileceği yanıtını veririz. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, sizler için araştırdık.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Eşler arasında anlaşmazlıklar var ise akıllara boşanma davası nasıl açılır sorusu gelir. Eşime boşanma davası açmak istiyorum ve ne yapmalıyım, sorusuna ister anlaşmalı isterseniz de çekişmeli dava açılabileceği yanıtını veririz. E-devlet üzerinden boşanma davası açılır mı, sorusuna eğer mevcut e-imzanız var ise açılabileceği yanıtı verilir. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, sorusuna eşlerden en az birinin anlaşmalı boşanma davası dilekçesiyle mahkemeye başvurması yeterlidir yanıtı verilebilir.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası açma sonucunda eşlerin fiili birlikteliklerinin sona ermesine boşanma denilmektedir. Boşanma davası açmaya görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemesinin olmadığı küçük yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatı ile boşanma davasına bakmaya ehildir. Aile mahkemesinin olduğu yerlerde boşama dilekçesi başka bir mahkemeye sunulursa mahkeme reddedilir. Boşanma davası açmak için gerekli özel sebepler vardır. Bu özel sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Evlilik birliğinin sarsılması,
  • Eşlerin anlaşması,
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması,
  • Zina,
  • Hayata kast,
  • Pek kötü muamele,
  • Onur kırıcı davranış,
  • Haysiyetsiz yaşam sürme,
  • Küçük düşürücü suç işleme,
  • Terk,
  • Akıl hastalığı,
  • Fiili ayrılık,
  • Anlaşmalı boşanma davalarıdır.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanma davası açmak için aile mahkemesine başvururken bazı belgeler sunulur. Boşanma davaları için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Boşanma davası için dava dilekçesi (anlaşmalı boşama için iki tarafın, çekişmeli boşanma için davacının),
  • Davacının kimlik ya da pasaport fotokopisi,
  • Avukat vekâletnamesi (vekâleten dava açılıyorsa) ,
  • Dava dilekçesi destekleyen delil ya da belgeler,
  • Anlaşmalı boşanma protokolünün ıslak imzalı nüshası (anlaşmalı boşanmalar için)

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma işlemleri öncelikle davanın açılmasıyla başlar; boşanma dava dilekçesinin sunulması ile başlayan dava, sunulan ve celp edilmesi istenilen delillerin toplanması ve mahkemeye önceden bildirilen tanıkların dinlenmesi ile devam eder. Tüm süreç tamamlandığında mahkeme boşanma işlemini hakkında kararı açıklar. Anlaşmalı boşanma davaları en fazla 2 celsede sonuçlanmaktadır. Bu da yaklaşık 1 ay sürer. Çekişmeli boşanma davasında ise bu süre ortalama 1,5 yıl – 7 yıl arasında sürebilmektedir. Çitlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir. Fakat çekişmeli boşanma davasını evliliğin birinci günü dâhil açmak mümkündür.

E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Adalet Bakanlığı tarafından davaların açılması için artık mahkemeye gitmeye gerek yoktur. Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında boşanma davaları yürütülebilmektedir. Editör vasıtası ile sistem üzerinde hazırlanabilen dava dilekçeleri e-imza yolu ile imzalandıktan ve harç ödemelerinin yapılmasının ardından adliyeye gitmeye gerek kalmadan açılabiliyor. E-imza, elektronik imzanın kısaltılmış halidir. Elektronik ortamdaki bir belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye yarayan veridir. Islak imza ile aynı işlevi görmektedir. Eğer e-imzanız yok ise maalesef e-devlet üzerinden boşanma davası açamazsınız. Harç ödemesi için ise Vakıf Bank hesabı kullanılır. Ayrıca davaların da internet üzerinden görülmesi mümkündür.

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Boşanma Davası Nasıl Açılır? E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılabilir Mi?
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