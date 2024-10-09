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Giriş Tarihi: 9.10.2024 15:20

Boşanma davasından çıktılar: Eski eşini adliyenin önünde bıçakladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda 45 yaşındaki V.K., boşanma davasından çıktıktan sonra eşi D.K.'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın D.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İşte haberin detayları…

DHA
Boşanma davasından çıktılar: Eski eşini adliyenin önünde bıçakladı!

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. D.K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası V.K. yanına geldi. Çıkan tartışmada V.K., çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.K. kanlar içinde yere yığılırken, V.K. ise kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. D.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan V.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Boşanma davasından çıktılar: Eski eşini adliyenin önünde bıçakladı!
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