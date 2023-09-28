Boşanma isteğine sessiz kalan koca kusurlu sayıldı

Adana'da yaşayan çift, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı iddiasıyla boşanmak istedi. Kadın, erkeğe karşı ilgisiz ve soğuk davranırken evlilikten de pişmanlığını dile getirdi. Öte yandan erkeğin ailesi, kadının ailesine karşı ağır sözler sarf etti. Eşinin yaşananlara karşı herhangi bir tepki vermemesiyle birlikte kadın eşyalarını toplayıp not bırakarak evi terk etti. Erkek sessizliğini sürdürmeye devam etti. Boşanmalarına karar verilen çift için ilk derece mahkemesi kadını ağır, erkeği ise az kusurlu buldu. İstinafa taşınan konuyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi ise erkeğin kusurunun bulunmadığına karar verdi. Son olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin incelediği dosya hakkında, daha önce verilen karar da bozuldu.Yargıtay, ailesinin kadının yakınlarına karşı olan ağır sözlerine ve kadının eşyalarını toplayıp evi tek etmesine sessiz kalıp kendisi de evliliğin sona ermesini isteyen erkek ile evlilikten pişmanlığını dile getirip not bırakarak evi terk edip boşanmak isteyen kadının eşit kusurlu olduğunu belirtti.