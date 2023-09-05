Boşanmak isteyen eşi ve kayınvalidesini katletti

Karabük Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde H.K. (59) ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı. H.K, tüfekle eşi ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi. H.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi. H.K.'nın, 2008'de önceki eşi Nimet K.'yı da silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.