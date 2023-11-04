Boşanmak isteyince öldürdü

İzmir'de Seferihisar Adliyesi'ne boşanma davası için gelen Neşe Keçkin'in (23) kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre, eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanmak istiyordu.Neşe Keçkin, önceki gün sabah saatlerinde boşanma davası açmak Seferihisar Adliyesi'ne gitti. Durumu öğrenen Alaattin Keçkin de adliyeye giderek bahçede gördüğü eşini vazgeçirmek istedi. Ancak Neşe Keçkin bu talebi reddetti. Bunun üzerine çıkan tartışma büyüyünce, Alaattin Keçkin yanında getirdiği bıçağı çıkardı. Durumu fark eden adliyede görevli bir polis, olaya müdahale ederek Alaattin Keçkin'i durdurmak için beline sarıldı. Çıkan arbedede polisi yaralayan Alaattin Keçkin, ardından içeriye kaçan eşinin peşinden giderek defalarca bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Neşe Keçkin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi dün Seferihisar Tepecik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Alaattin Keçkin ifadesinde, "Eşimle aramızda uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar var. Eşimin Seferihisar Adliyesi'ne boşanma davası açmaya gittiğini öğrenince ben de adliyeye gittim. Kendimi kaybettim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı kocanın olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü. Alaattin Keçkin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alaattin Keçkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her iltifata itibar etme. Kurban kesilmeden önce başı okşanır" yazıp bıçak ve silah emojisi koyması dikkat çekti.