Haberler Yaşam Haberleri Bot hesaplar iş başında: Sosyal medyada paylaşımların yüzde 27’si bot çıktı
Giriş Tarihi: 14.11.2023 17:55 Son Güncelleme: 14.11.2023 18:08

Bot hesaplar iş başında: Sosyal medyada paylaşımların yüzde 27’si bot çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli hakkında işlem yaparken Son 4 gün içinde “Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıca; paylaşım yapan hesapların yüzde 27.86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen "Bot" hesaplar olduğu belirlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bot hesaplar iş başında: Sosyal medyada paylaşımların yüzde 27’si bot çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli hakkında işlem yaptı. Son 4 gün içinde "Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARIN YÜZDE 27'Sİ BOT ÇIKTI

Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığı tespit edildi. Paylaşım yapan hesapların yüzde 27.86'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41'inin (587 milyon 348 bin 206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız. Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Bot hesaplar iş başında: Sosyal medyada paylaşımların yüzde 27’si bot çıktı
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