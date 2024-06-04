Botan Vadisi’nde huzur rüzgârları

Terör örgütü PKK'nın ilk silahlı saldırılarını başlattığı Siirt'in Eruh ilçesi ile Tillo ilçesi arasında yer alan ve bir dönem güvenlik nedeniyle girişlerin yasak olduğu Botan Vadisi'nde artık huzur rüzgârları esiyor. Terörden temizlenip güvenli bir bölge olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 yıl önce milli park ilan edilen Botan Vadisi, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergâhtan oluşan ve Dicle Nehri'nin de geçtiği Botan Vadisi yamaç paraşütü, rafting gibi sporlara elverişli olmasıyla doğaseverlerden büyük ilgi görüyor. Tur operatörlerinin de gezi güzergâhları arasında önemli bir yer edinen doğa harikası Botan Vadisi, düzenlenen organizasyonlarla ilgi odağı oldu.Öte yandan, artık turizm ve doğa güzellikleriyle adından söz ettirmeye başlayan bölgeye, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun bir ziyaretçi akını beklendiği ifade edildi. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da Botan Vadisi Milli Parkı'nın doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında olduğunu belirterek, "Botan Vadisi'nin 'Milli Park' ilan edilmesi, bölgeye ilgiyi daha da artırdı. Düzenlenen organizasyonlar kapsamında bölgeyi ziyaret edenler doğal güzellikler eşliğinde zaman geçiriyor" dedi.