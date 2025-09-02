Boya fabrikasında kahreden ölüm

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan ve maskesinin de takılı olduğu ifade edilen Ferdi H., iddiaya göre boya kazanının içerisine düşen parçayı almak için kazanın içerisine girdi. Ferdi H., kazan içerisindeki kimyasal madde kokusundan etkilenerek bilincini kaybederken, Mehmet D. ise arkadaşını kurtarmak için boya kazanı içerisine girdi.

Kimyasal madde kokusundan etkilenen iki arkadaş da kazanın içinde mahsur kalırken, bağırma sesleri üzerine diğer işçiler seferber oldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden Mehmet D, gelen ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla diğer işçi Ferdi H, kazandan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ambulans içinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen ise maalesef kurtarılamadı. Acı haberi alan işçiler gözyaşlarına boğuldu. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ferdi H.'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.