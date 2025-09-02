Haberler Yaşam Haberleri Boya fabrikasında kahreden ölüm
Giriş Tarihi: 2.9.2025 21:12 Son Güncelleme: 2.9.2025 21:13

Boya fabrikasında kahreden ölüm

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında iddiaya göre düşen parçayı almak için boya kazanının içine giren ve fenalık geçiren işçi ile onu kurtarmak için kazana giren başka bir işçi kimyasaldan etkilendi. Ekipler tarafından kazandan çıkarılan işçilerden Ferdi H., sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Boya fabrikasında kahreden ölüm

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan ve maskesinin de takılı olduğu ifade edilen Ferdi H., iddiaya göre boya kazanının içerisine düşen parçayı almak için kazanın içerisine girdi. Ferdi H., kazan içerisindeki kimyasal madde kokusundan etkilenerek bilincini kaybederken, Mehmet D. ise arkadaşını kurtarmak için boya kazanı içerisine girdi.

Kimyasal madde kokusundan etkilenen iki arkadaş da kazanın içinde mahsur kalırken, bağırma sesleri üzerine diğer işçiler seferber oldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden Mehmet D, gelen ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla diğer işçi Ferdi H, kazandan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ambulans içinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen ise maalesef kurtarılamadı. Acı haberi alan işçiler gözyaşlarına boğuldu. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ferdi H.'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boya fabrikasında kahreden ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz