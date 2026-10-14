Boyaya bıraktıkları motosiklet ele verdi! Tamirci ve çete üyesi dört kişi yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerini kurşunlayan Yeni Nesil Suç Örgütü Daltonlar Üyesi dört kişi, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla yakalandı. Polisler, bir silahlı saldırıya araçtan inerek müdahale etti. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kamera görüntülerine yansıyan saldırılarda kullanılan bir motosikletin izini süren İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, suça karışan motosikletin izini kaybettirmek amacıyla örgüt üyeleri tarafından tamirciye boyaya bırakıldığını tespit etti. Motosikletin farklı bir renge boyandığı belirlendi.

ÜÇ ÖRGÜT ÜYESİ VE TAMİRCİ TUTUKLANDI

Motosikleti boyayan tamirci de operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan iş yerindeki detaylı aramalarda farklı bir renge boyanmış halde olan motosiklet dahil beş çalıntı motosiklet bulundu. Motosikletlere el konuldu. Gözaltına alınan tamircinin, Daltonlar Suç Örgütü başta olmak üzere Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri'ne kurşunlama olaylarında kullanmaları için çalıntı olan motosikletleri temin ettiği belirlendi. Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütü Üyesi üç kişi ve silahlı suç örgütlerine motosikletleri temin ettiği tespit edilen tamirci tutuklandı. Diğer şüpheliye ise "Ev Hapsi" verildi. Operasyon kapsamında suikast silahları ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.