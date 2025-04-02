Boykot değil “ekonomik sabotaj”! Devlete ve millete ihanet edenleri kınıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonrası halkı sokağa dökmeye çalışarak skandal sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür özel şimdi de skandal boykot çağrısı ile gündemde.

BOYKOT DEĞİL "EKONOMİK SABOTAJ"

CHP'nin skandal boykot çağrısına bir tepkide Ankara 2 Nolu Barosundan geldi. Hedefin yerli ve milli ekonomi olduğunu, haksız ticaret ve rekabet unsuru içeren, ekonomiyi sabote eden bu girişimlerden zarar gören esnafın tazminat davası açabileceğini aktaran Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrılarına resen soruşturma başlatmıştır. Ekonomik istikrarın ve toplumsal huzurun sarsılmaya çalışıldığı, tüm alışverişlerin kitlesel olarak yapılmamasının boykot değil "ekonomik sabotaj" girişimi olduğunu, devam eden soruşturmaların sonucunun beklenmesi gerekirken, çeşitli kitlesel hareketler ile yargıyı etkilemeye çalışma, Devlet faaliyetlerini sekteye uğratma çabalarının başarısızlığa mahkum olacağı malumdur. Bu davranışların demokrasi ve insan özgürlüğüne yönelik olduğu iddia edilse de, çatışmaları teşvik, körükleme, kaos çıkarma girişimleri şuursuzluk olup, Türk Milletinin güvenliği ve huzuruna yönelik tehlikeli sonuçlar doğuracak, samimi olmayan girişimlerdir" ifadelerini kullandı.

DEVLETE VE MİLLETE İHANET EDENLERİ KINIYORUZ

Demokrasinin, Hak, hukuk ve adaletin tesisi bireysel veya partisel çıkarlar uğruna değerleri yok saymak olmadığını dile getiren Başkan Ağdermir, "Demokrasi samimiyetle toplumu kucaklayan, evrensel ahlak, bilimsel gerçekliği merkeze alan bir anlayış ile sağlanabilir. Önce ülke menfaati gözetilmelidir. İsrail'in sömürgeci anlayışını, küreselci emperyalist odakları, siyonistleri bunlara kulluk ve uşaklık edenleri, yerli ve milli ekonomiye zarar verenleri, Devlete ve millete ihanet edenleri kınıyoruz. Boykot adı altında yerli ve milli ekonomimize zarar verenlere, ülke huzurunu ve istikrarını hedef alan algı çalışmalarına itiraz eder, Boykotun hak olduğunu, İşgalin hukuksuz olduğunu belirterek Devletimizin ve esnafımızın yanlarında olduğumuzu duyururuz" dedi.