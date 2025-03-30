Böyle boşanma davası görülmedi! Tam 19 yıl 400 duruşma geçti: Dikkat çeken akıl sağlığı raporu detayı!

'EŞİMİN AKIL HASTASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ'

1999 yılında C.Ç ile evlendiklerini ve sorunların ardı ardına geldiğini belirten Nilüfer Yalçın, "2006 yılında eski eşim C.Ç.'ye boşanma davası açmak zorunda kaldım. Eski eşim, abisiyle birlikte aileden kalan mallarla kurulan ortak bir şirketi yönetiyordu. Abisi ile aralarında mal kavgaları oldu. Sonrasında tapu iptali ve tescil davası açtı. 2003 yılında bu dava devam ederken, mahkemeye sunulan protokole göre bazı malların bizim üzerimize geçmesi gerekiyordu. Ancak bu protokol uygulanmadı. Daha sonra bir gece ansızın eşimi evden uzaklaştırdılar. Ben de mecburen boşanma davası açtım. Başlangıçta sadece bir dosyayla yola çıktık, ancak süreç çok karmaşık bir hal aldı. Boşanma davası devam ederken alınan bir raporla eşimin akıl hastası olduğu iddia edildi. Bu yüzden boşanma davasında hiçbir şey alamadım. Dava 2006'dan 2014'e kadar sürdü, ancak sonuç olarak ne nafaka ne de maddi- manevi tazminat alabildim" dedi.