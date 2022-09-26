Böyle boşanma davası görülmedi! Yargıtay son noktayı koydu

"TER KOKUSU KUSUR"

Yargıtay, 2. Hukuk Dairesine gelen dosyada yapılan incelemenin ardından davayla ilgili son noktayı Yargıtay koydu. İçtihatlara da giren karara göre, kocanın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, ayrı bütçe oluşturduğu, cimri olduğu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğun belirtilerek kocanın gerçekleşen ve süreklilik gösteren bu tutum ve davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığı kaydedildi.