Böyle dolandırıcılık görülmedi: 1 villa ve 3 arsa gitti! Finalde telefonları tuzlu suya attırdı

EV VE ARSALAR YARI FİYATINA SATILDI

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle Öğün çifti, değeri 13 milyon TL olan 2,5 katlı villalarını ve 3 arsalarını sadece 7 milyon 250 bin TL'ye sattı. 166 bin Euro olarak elden verildiler. Çift, parayı aldıktan sonra, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından evlerinde ziyaret edildi. "Hakan Polis" ve "Yusuf Akkuş" isimlerini kullanan çete üyeleri, paraların seri numaralarının incelenmesi gerektiğini belirterek tüm parayı aldı ve kayıplara karıştı.