Böyle öğretmen olmaz olsun! Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan özel eğitim meslek okulunda meydana geldi. 11'nci sınıf öğrencisi olan down sendromlu E.Y., yemek yediği sırada yemekhaneye gelen mutfak görevlisi tarafından dersin başladığını ve sınıfa gitmesi konusunda uyarıldı. E.Y'de yemeğinin bitmediğini belirterek masadan kalkmak istemedi. Bunun üzerine bir öğretmen E.Y'nin yanına gelerek sandalyeyi altından çekerek çocuğu yere düşürdü.

E.Y'yi yerden kaldırmak için kolundan çeken öğretmen, bunda başarılı olamayınca çocuğu yerde bırakıp yemekhaneden ayrıldı. Tek başına dakikalarca yerde oturan ve kimsenin yardım etmediği E.Y'de bir sonra yerden kalkıp sınıfına doğru gitti. Bu anlar yemekhanede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaybedildi. Eve gelen oğlunun kolundaki izleri fark eden anne F.Y. (40) polis merkezine giderek şikayetçi oldu.