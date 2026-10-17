Boynu kırılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Serik ilçesine bağlı Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde saat 23:00 sularında meydana geldi. Evlerinden motosiklet ile çıktıktan 500 metre sonra Gürkan Eşli'nin kullandığı motosiklet, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

BOYNU KIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Lise öğrencisi Gürkan Eşli'nin boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşli'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan otopsini ardından genç liseli Töngüşlü Mahalle Mezarlığında ailesi,yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında torağa verildi.