Haberler Yaşam Haberleri Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:27 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:27

Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Boyun ağrısı ya da diğer adıyla boyun tutukluğu günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri olmaktadır. Ters bir hareket, gece uyurken rahat yatamama gibi basit durumlarda bile olabilmektedir. Büyük çoğunlukla bu sorunlar birkaç günlük süre içinde atlatılmaktadır. Ancak bazı zamanlar kolayca atlatılamamakla beraber, şiddetli ve günlük yaşamı aksatıcı şekilde olabilmektedir. Bu gibi durumlarda bir uzmandan yardım almak önemlidir. Peki boyun ağrısına hangi bölüm bakar? Boyun ağrısı için hangi bölüme gidilir? Bu gibi sorular internet kullanıcıları tarafından sıkça sorulan sorular olmuşlardır.

Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Boyun ağrısı ve tutukluk birkaç günlük süre zarfında ya da bir haftadan uzun sürerse doktora görünmek gerekir. Kas ve bağ dokusundan kaynaklı ağrı ve tutulma; dinlenme, ufak boyun egzersizleri, sıcak tedavi yöntemleriyle giderilebilir. Eğer bu tedavilerde bir sonuç elde edilmezse doktor kontrolü gereklidir. Yazımızda bizler de boyun ağrısına hangi bölüm bakar gibi başlıklar altında bu konuda ayrıntılı bilgiler vermiş bulunmaktayız. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Boyun ağrısı birkaç günün ve ufak tedavilerin sonucunda azalmıyorsa uzman yardımı gereklidir. Boyundan başlayıp kola yayılan ağrı; keskin, ani acı, kolda karıncalanma ve uyuşma, kolda ya da elde güç kaybı gibi problemler var ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına tedavi olmak gerekmektedir. Boyunda şişlik kitle olması lenf bezleriyle alakalı ya da başka bir konudan kaynaklı olabilir.

Boynun ön tarafında tiroit bezi bulunmaktadır ve bu bezin büyümesi nodül veya iltihabi bir sebepten kaynaklı olmaktadır. Ağrının hareketle değişmemesi, günden güne artması, kilo kaybı, ağrının gece şiddetlenmesi, terleme, ateş gibi belirtiler dahili bir hastalığa işaret edebilir. Bu belirtiler varsa hasta ilk önce iç hastalıkları (dahiliye) bölümüne muayene olunabilir.

Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Uzun süreler (aylarca) süren kronik boyun ağrıları, sabah tutukluğu, bel ve sırt ağrılarıyla beraber kaburga ağrıları, ağrının hareket ettikçe azalması, diz, kalça, omuz, el bileği gibi eklemlerde şişlik, ağrı, tutukluk olması romatizmal bir hastalığı gösterebilir. Bel romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit özellikle kadınlarda ilk olarak boyun ağrısı olarak başlamaktadır. Ankilozan spondilit gibi romatizmal rahatsızlıklar fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da romatoloji uzmanlarınca tedavi edilebilir. Fibromiyalji, polimiyalji romatika boyun ağrısı yapabilen ve sık görülen diğer romatizmal hastalıklardır.

Boyun ağrısı ile birlikte bilinçte bulanıklık, denge kaybı, şiddetli baş dönmesi, mesane ya da bağırsak kontrolü kaybı (idrar kaçırma ya da yapamama), ateş gibi şikayetler varsa zaman kaybetmeden acile başvurmak gereklidir. Düşme, trafik kazası gibi travmatolojik olaylar sonrasında oluşan belirtilerde de geç kalınmadan acile gidilmesi gerekmektedir.

Boyun ağrısında tedavi nedene göre yapılmaktadır. Kas, ligaman gerilmesi, boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı gibi kas iskelet sistemine ait sorunlar fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarınca yapılan tedavilerle sonuca ulaşabilir. Boyun fıtığına bağlı olarak kol ve bacaklarda ilerleyici kuvvet kaybı, mesane ve bağırsak kontrolünün zayıfladığı durumlarda ameliyat gereken bir durum olabilir. Boyun fıtığı ameliyatları genellikle beyi ve sinir cerrahisi tarafından yapılır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALAR 2022: YKS TYT - AYT ve YDT üniversite taban puanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları: e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA