Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Boyun ağrısı ve tutukluk birkaç günlük süre zarfında ya da bir haftadan uzun sürerse doktora görünmek gerekir. Kas ve bağ dokusundan kaynaklı ağrı ve tutulma; dinlenme, ufak boyun egzersizleri, sıcak tedavi yöntemleriyle giderilebilir. Eğer bu tedavilerde bir sonuç elde edilmezse doktor kontrolü gereklidir. Yazımızda bizler de boyun ağrısına hangi bölüm bakar gibi başlıklar altında bu konuda ayrıntılı bilgiler vermiş bulunmaktayız. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Boyun ağrısı birkaç günün ve ufak tedavilerin sonucunda azalmıyorsa uzman yardımı gereklidir. Boyundan başlayıp kola yayılan ağrı; keskin, ani acı, kolda karıncalanma ve uyuşma, kolda ya da elde güç kaybı gibi problemler var ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına tedavi olmak gerekmektedir. Boyunda şişlik kitle olması lenf bezleriyle alakalı ya da başka bir konudan kaynaklı olabilir.

Boynun ön tarafında tiroit bezi bulunmaktadır ve bu bezin büyümesi nodül veya iltihabi bir sebepten kaynaklı olmaktadır. Ağrının hareketle değişmemesi, günden güne artması, kilo kaybı, ağrının gece şiddetlenmesi, terleme, ateş gibi belirtiler dahili bir hastalığa işaret edebilir. Bu belirtiler varsa hasta ilk önce iç hastalıkları (dahiliye) bölümüne muayene olunabilir.

Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Uzun süreler (aylarca) süren kronik boyun ağrıları, sabah tutukluğu, bel ve sırt ağrılarıyla beraber kaburga ağrıları, ağrının hareket ettikçe azalması, diz, kalça, omuz, el bileği gibi eklemlerde şişlik, ağrı, tutukluk olması romatizmal bir hastalığı gösterebilir. Bel romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit özellikle kadınlarda ilk olarak boyun ağrısı olarak başlamaktadır. Ankilozan spondilit gibi romatizmal rahatsızlıklar fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da romatoloji uzmanlarınca tedavi edilebilir. Fibromiyalji, polimiyalji romatika boyun ağrısı yapabilen ve sık görülen diğer romatizmal hastalıklardır.

Boyun ağrısı ile birlikte bilinçte bulanıklık, denge kaybı, şiddetli baş dönmesi, mesane ya da bağırsak kontrolü kaybı (idrar kaçırma ya da yapamama), ateş gibi şikayetler varsa zaman kaybetmeden acile başvurmak gereklidir. Düşme, trafik kazası gibi travmatolojik olaylar sonrasında oluşan belirtilerde de geç kalınmadan acile gidilmesi gerekmektedir.

Boyun ağrısında tedavi nedene göre yapılmaktadır. Kas, ligaman gerilmesi, boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı gibi kas iskelet sistemine ait sorunlar fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarınca yapılan tedavilerle sonuca ulaşabilir. Boyun fıtığına bağlı olarak kol ve bacaklarda ilerleyici kuvvet kaybı, mesane ve bağırsak kontrolünün zayıfladığı durumlarda ameliyat gereken bir durum olabilir. Boyun fıtığı ameliyatları genellikle beyi ve sinir cerrahisi tarafından yapılır.