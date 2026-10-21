Boyutları görenleri şaşırtıyor! Türkiye’de yetişen dev sebze ve meyveler

Türkiye'de sıra dışı boyutlara ulaşan ürünlerin başında bal kabakları geliyor. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üretici Fadıl Uzak'ın yetiştirdiği bal kabakları geçmiş yıllarda 450, 495 ve 515 kilogram gibi ağırlıklarla haber olmuştu. Bu ürünler, dev kabak yetiştiriciliğinin ne kadar dikkat çekici boyutlara ulaşabildiğini ortaya koydu.
Diyarbakır denildiğinde akla gelen tarım ürünlerinden biri de karpuz. Kentte düzenlenen geleneksel karpuz tanıtım etkinliklerinde üreticilerin yetiştirdiği büyük karpuzlar tartılarak yarışmaya katılıyor. 2026 yılında gerçekleştirilen etkinlikte Adil Aydın'ın 47 kilo 900 gramlık karpuzu birinci oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetiştirilen 58 kilogramlık karpuz da sıra dışı tarım ürünleri arasında yer alıyor. Lütfü Ay'ın deneme amacıyla ektiği özel tohumdan elde ettiği karpuz, boyutuyla dikkat çekmişti. Bu örnek, uygun tohum ve yetiştirme koşullarında karpuzların alışılmışın çok üzerinde ağırlıklara ulaşabildiğini gösteriyor.
Sivas'ta 2025 yılında 60 kilogram ağırlığında bir bal kabağı da haber konusu oldu. Ürünün 57 santimetre yüksekliğe ve 180 santimetre çevre ölçüsüne ulaştığı bildirildi. Boyutu nedeniyle el arabasıyla taşınan bal kabağı, sıra dışı tarım ürünlerine bir başka örnek oluşturdu.
Doğu Anadolu'da da büyük boyutlara ulaşan sebzeler yetiştiriliyor. Erzurum'un Pasinler ilçesinde üretici Hasbi Dursun'un yetiştirdiği lahananın 57 kilogram ağırlığa ulaştığı bildirildi. Bölgede kullanılan geleneksel tohumlar ve üreticilerin yetiştirme yöntemleri, bu sıra dışı ürünün hikâyesinde öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.
Sebzelerin büyüklüğü yalnızca ağırlıklarıyla ölçülmüyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen bir acurun 83 santimetre uzunluğa ve 13 kilogram ağırlığa ulaştığı bildirildi. Recep Artuç'un yetiştirdiği ürün, uzunluğuyla görenlerin dikkatini çekti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretici Mesut Kolay'ın yetiştirdiği bir domatesin yaklaşık 1,7 kilogram ağırlığa ulaştığı haberleştirildi. Ata tohumlarıyla yetiştirilen bu domates, alışılmış boyutların üzerine çıkan ürünler arasında gösterildi.
Karpuzun dikkat çeken özelliği yalnızca büyüklüğü değil. Adana'da yetiştirilen ve iç kısmının sarı rengiyle öne çıkan Tropical Sunshine çeşidi de alışılmış karpuz görüntüsünden ayrılıyor. Üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen bu çeşit, farklı görünümüyle ilgi çekiyor.
Sebze ve meyvelerin sıra dışı büyüklüklere ulaşmasında çeşidin genetik özellikleri, tohum seçimi, toprak yapısı, sulama, besin dengesi ve yetiştirme koşulları etkili olabiliyor. Ancak tek bir ürünün çok büyük olması, aynı çeşidin tüm örneklerinin bu boyuta ulaşacağı anlamına gelmiyor.
Dev ürünlerle ilgili haberlerde ağırlık ve uzunluk bilgilerini, üreticinin açıklamalarını ve varsa tartım kayıtlarını birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ayrıca bir ürünün büyük olması, tek başına daha lezzetli veya daha besleyici olduğunu göstermiyor.