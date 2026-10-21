Boyutları görenleri şaşırtıyor! Türkiye’de yetişen dev sebze ve meyveler

Dev ürünlerle ilgili haberlerde ağırlık ve uzunluk bilgilerini, üreticinin açıklamalarını ve varsa tartım kayıtlarını birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ayrıca bir ürünün büyük olması, tek başına daha lezzetli veya daha besleyici olduğunu göstermiyor.

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