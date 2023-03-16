Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "17.03.2023 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 08.00 ve 17.00'de, Geyikli'den saat 09.00 ve 18.00'de seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan planlı diğer seferlerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 17.03.2023 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 10.00 ve 16.00'da, Kabatepe'den ise saat 12.00 ve 19.00'da seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan planlı diğer seferlerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.