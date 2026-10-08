Bozcaada’da dalış yapan kaptana müren şoku! Eldiveni parçalayıp 8 dikişle kurtuldu

Edinilen bilgilere göre olay, Bozcaada açıklarında meydana geldi. Serbest dalış gerçekleştiren kaptan Tunahan Tunizlar, su altında dengesini sağlamak amacıyla elini kayalıklara uzattığı sırada bir deniz canlısının hedefi oldu. Saldırının etkisiyle eldiveninin parçalandığını ve iki parmağından ağır şekilde yaralandığını belirten Tunizlar, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

Olayın ardından acil servise başvuran genç kaptanın yaralanan iki parmağına toplam 8 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tunizlar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DALGIÇLARA UYARI: "KAYALIKLARA DİKKAT EDİN"

Yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından paylaşarak diğer dalgıçları ve deniz tutkunlarını uyaran Tunahan Tunizlar, saldırıyı gerçekleştiren canlının müren balığı olduğunu düşündüğünü belirtti. Su altı görüşünün ve kayalık yapının bu tür canlılar için gizlenme alanı oluşturduğunu hatırlatan Tunizlar, özellikle kayalık bölgelerde dalış yapanların ellerini bastığı noktalara azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör