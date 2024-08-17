Bozdoğan yangınında köylülerden tanker desteği

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesin'de dün akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. Muğla sınırına kadar ilerleyen yangında Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Belediyesi ve yerel halk yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük mücadele veriyor.

Yangın nedeniyle Nazilli-Yatağan yolu trafiğe kapatılırken, Örmepınar Gazyeri mevkiindeki evlerdeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yayılan alevler, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar geldi. Yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Kavaklıdere Belediye Başkanlığı ise köylülere tanker çağırısı yaptı. Çağrıda, "Bölgemizdeki yangından dolayı su tankeri ve kesim motoru olan vatandaşlarımızın acilen Çayboyu Kapalı Pazar yerinde toplanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

KÖYLÜLERDEN YANGINLA MÜCADELEYE TANKER DESTEĞİ

Köylüleri bahçe ve hayvanlarını sulama amaçlı kullandıkları tankerlerini yangın müdahale aracına dönüştürdü. Bölgedeki köylüler, kendi imkanlarınca tankerlerini doldurarak yangınla mücadeleye destek veriyor. Vatandaşlar su tankerleriyle yangınla mücadeleye destek için helikopterlerin su alması amacıyla yapılan yangın havuzlarına su taşıyorlar.