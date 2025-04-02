Bozkurt bayram pilavı geleneğini sürdürdü

Kastamonu Bozkurt'ta "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara, 119 kazan etli pilav ikram edildi. Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen 133 yıllık gelenek kapsamında ilçe sakinleri bir araya geliyor. Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 1200 kilogram pirinç ve 550 kilogram et kullanılarak 119 kazanda yapılan etli pilav vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, "Birlik, beraberlik duygularımızı perçinleyerek sürdürelim. Daha nice bu asırlık pilav günlerinin devamını diliyorum." dedi.