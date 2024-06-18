Bozova’da Atatürk Barajı’na giren genç hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak tesislerinde meydana geldi. Çatak tesislerinde bayram nedeniyle piknikçilerle doldu iddiaya göre, pikniğe giden 21 yaşındaki Salih K. serinlemek için Atatürk Barajı göletine girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Salih K. isimli genç bir süre sonra Dalgıç ekipleri tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Salih K. isimli gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Salih K.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.