Şanlıurfa’da feci kaza! 1 ölü 5 yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Bozova ilçesi arasındaki karayolunda yaşandı. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halindeki minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, araçlardan birinde bulunan Saadet Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Cemal Ç., Elif Ç. ve Nihat Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 olmak üzere 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.