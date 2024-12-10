Bozova’da silahlı kavga: 1 kardeş öldü, 1 kardeş yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Denizbacı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Kavgada 32 yaşındaki Mevlüt Taş ağır yaralanırken, 27 yaşında Abdullah Taş ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Mevlüt Taş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.