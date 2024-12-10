Haberler Yaşam Haberleri Bozova'da silahlı kavga: 1 kardeş öldü, 1 kardeş yaralandı
Giriş Tarihi: 10.12.2024 19:31 Son Güncelleme: 10.12.2024 19:48

Bozova'da silahlı kavga: 1 kardeş öldü, 1 kardeş yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iddiaya göre, alacak verecek meselesi den çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bozova’da silahlı kavga: 1 kardeş öldü, 1 kardeş yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Denizbacı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Kavgada 32 yaşındaki Mevlüt Taş ağır yaralanırken, 27 yaşında Abdullah Taş ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Mevlüt Taş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bozova'da silahlı kavga: 1 kardeş öldü, 1 kardeş yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA