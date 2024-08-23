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Giriş Tarihi: 23.8.2024 12:02 Son Güncelleme: 23.8.2024 13:28

Bozyazı’da trafik kazası sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde refüje motosikletle çarpıp savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMİL CÖMERTLER
Bozyazı’da trafik kazası sürücü hayatını kaybetti

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaza meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Oğuzhan Özdemir (22) idaresindeki motosiklet refüje çarptı. Sürücü Özdemir çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Bozyazı’da trafik kazası sürücü hayatını kaybetti
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