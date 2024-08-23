Bozyazı’da trafik kazası sürücü hayatını kaybetti

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaza meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Oğuzhan Özdemir (22) idaresindeki motosiklet refüje çarptı. Sürücü Özdemir çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.