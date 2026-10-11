Bravo size kızlar

Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde 2 kız kardeşin kapalı olan marketin önünden meyve suyu alıp parasını kapının altına bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), namaz kılmak için dükkânın kapısını kilitledi. Bu sırada içecek almak için markete gelen 2 kız kardeş, dükkânın kapalı olduğunu fark etti. Yerde duran içeceklerden alan çocuklar, ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterip dükkân kapısının altından içeri attı.O anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Marketin sahibi Mustafa Targay, "Dükkânı açınca yan komşum uyardı. Kamerayı açtım, baktım hakikaten de bırakmışlar. Çok duygulandım. Çocuklar adına sevindim. Mahallemizin çocukları, sürekli benden alışveriş yapar. Akşam çağırdım, babasıyla geldiler. Onlara çeşitli hediyeler verdim. Umudumuz zaten bizim bunlar. İnşallah bütün çocuklar hep böyle yetişir" dedi.