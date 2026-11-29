Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ortak operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU GEMİNİN ÖZEL BÖLMESİNDE BULUNDU

Operasyonda, Brezilya kalkışlı ve Kamerun bayraklı bir gemi incelendi. Geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlarla bağlanmış halde 136 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon TL olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli de yakalandı.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK'TEN ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Karada kahraman Jandarmamız, denizde Sahil Güvenliğimiz ile uyuşturucuyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.