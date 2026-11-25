Gittiği ülkede yeni lezzetler keşfetmek, yerel mutfakların tadını çıkarmak her gezginin en büyük hayallerinden biridir. Ancak her ülkenin mutfağı maalesef beklentileri karşılamaya yetmiyor. Milyonlarca gurme, gezgin ve yemek eleştirmeninin oylarıyla şekillenen yeni bir araştırma, gastronomi dünyasının "kara listesini" gözler önüne serdi.
Listede yer alan bazı ülkeler sade ve baharatsız yemekleriyle eleştirilirken, bazılarının geleneksel tarifleri ise tadanları adeta pişman ediyor.
İşte damak tadını zorlayan ve gastronomi dünyasında geçer not alamayan o mutfaklar…
Dünya gastronomisinde adı anıldığında eleştirilerin hedefi olan ilk ülkelerden biri hiç şüphesiz İngiltere. İngiliz mutfağı, malzeme kalitesine rağmen pişirme teknikleri ve baharat kullanımındaki yetersizliği nedeniyle listenin alt sıralarından kurtulamıyor.
Neden Eleştiriliyor?
Yemeklerin çoğunlukla sadece haşlanarak pişirilmesi, sos ve baharat kültürünün oldukça zayıf olması en büyük eksi olarak görülüyor.
En Çok Eleştirilen Yemekler:
Mousse kıvamındaki pürelerle sunulan haşlanmış etler, deniz mahsullü turta (Stargazy Pie) ve lezzetsiz bulunan siyah sosis (Black Pudding).
Sokak lezzetleri ve hızlı tüketim (fast-food) konusunda bir dünya devi olan ABD, geleneksel ve özgün mutfak kültürü söz konusu olduğunda sınıfta kalan ülkeler arasında yer alıyor.
Neden Eleştiriliyor?
Derin yağda kızartılmış, aşırı şekerli veya işlenmiş soslarla kaplanmış yiyeceklerin ağırlıkta olması, geleneksel bir yemek kimliğinin oluşmasını engelliyor.
En Çok Eleştirilen Yemekler:
Sprey peynirler, derin yağda kızartılmış tereyağı ve aşırı tatlandırılmış mısır ekmekleri.
Kuzey Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Hollanda, gastronomi zenginliği açısından oldukça zayıf bir profil çiziyor. Günlük beslenme alışkanlıkları tamamen pratiklik üzerine kurulu olan ülkede, yemek kültürü derinlikten uzak bulunuyor.
Neden Eleştiriliyor?
Öğle yemeklerinin neredeyse sadece soğuk sandviçler ve peynirle geçiştirilmesi, sıcak yemek kültürünün gelişmemiş olması gezginleri hayal kırıklığına uğratıyor.
En Çok Eleştirilen Yemekler:
Geniş coğrafyasına rağmen kendine has bir mutfak kimliği oluşturmakta zorlanan Kanada, listede lezzet tutkunlarını tatmin edemeyen bir diğer nokta olarak göze çarpıyor.
Neden Eleştiriliyor?
Mutfak kültürünün büyük oranda Amerikan ve Fransız etkisinde kalması ve özgün tarif sayısının son derece az olması temel eleştiri konusu.
En Çok Eleştirilen Yemekler:
Gravy soslu ve peynirli patates kızartması (Poutine) dışında dünya çapında kabul görmüş belirgin bir geleneksel yemeğin bulunmayışı.
Doğal güzellikleriyle ünlü İrlanda, söz konusu mutfak olduğunda benzer şekilde tekdüzeliğe teslim olmuş durumda. Tarihsel süreçte yaşanan kıtlıkların da etkisiyle oluşan sade yemek alışkanlıkları, modern dünyada gurmelerden düşük puanlar alıyor.
Neden Eleştiriliyor?
Çeşitliliğin son derece az olması, baharat kullanımının yok denecek kadar azlığı ve menülerin neredeyse tamamının patates ve koyun etine dayanması.
En Çok Eleştirilen Yemekler:
İrlanda yahnisi (Irish Stew) ve lahana eşliğinde sunulan haşlanmış domuz eti (Coddle).
Gelin bir de tabloya ülke değil yemek bazlı bakalım...
Gastronomi dünyası genellikle Michelin yıldızlı restoranları, ödüllü şefleri ve ağız sulandıran tarifleri konuşmayı sever. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Küresel lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kullanıcının ve yemek eleştirmeninin puanlamalarını analiz ederek "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesini güncelledi.
100- Yafalar (Yeni Zelanda)
99- Bundás csiperkegomba (Macaristan)
98- Sogeum-ppang (Güney Kore)
97- Sopa de castanhas (Portekiz)
96- Charales (Jalisco, Meksika)
95- Picada (Katalonya, İspanya)
94- Khai luk khoei (Damadın Yumurtaları) (Tayland)
93- Ananasbeignets (Hollanda)
92- Máslová pomazánka (Çek Cumhuriyeti)
91- Ghapama (Ermenistan)
90- Gachalar (İspanya)
Listenin orta sıralarında dünyanın farklı kültürlerinden gelen tuhaf sakatatlar, jöleli etler ve aşırı şekerli/tuzlu kombinasyonlar yer alıyor...
70- Kata-kat (Karaçi, Pakistan)
69- Celamah (Asir, Suudi Arabistan)
68- Boudin noir (Fransa)
67- Risotto alle fragole (İtalya)
66- Borleves (Macaristan)
65- Huesos de santo (Madrid Özerk Bölgesi, İspanya)
64- Serenata de bacalao (Porto Riko)
63- Kongnamulbap (Güney Kore)
62- Missi roti (Pencap, Hindistan)
61- Eezgii (Moğolistan)
60- Thong yip (Tayland)
59- Petrol aşağı (Grenada)
58- Hongeo (Mokpo, Güney Kore)
57- Balbuljata (Malta)
56- Escudella de pagés (Andorra)
55- Etli Olla (Kosta Rika)
54- Tom Chuet (Tayland)
53- Karlovarsky suchar (Karlovy Vary, Çek Cumhuriyeti)
52- Banku (Volta, Gana)
51- Longeole (Cenevre, İsviçre)
50- Kumpe fra Agder (Norveç, Aust-Agder İlçesi)
İlk 10'a yaklaşdıkça damak tadı sınırları iyice zorlanıyor...
19- Kichel (İsrail)
18- Ramen Burger (New York Şehri, Amerika Birleşik Devletleri)
17- Żymlok (Silezya Voyvodalığı, Polonya)
16- Sinirler (Milano, İtalya)
15- Heusuppe (İsviçre)
14- Tortilla paisana (İspanya)
13- Ambuyat (Brunei)
12- Aginares salatası (Girit, Yunanistan)
11- Hon mhai (Tayland)
VE İŞTE DÜNYANIN EN KÖTÜ İLK 10 YEMEĞİ
10- Şapel (Şili'deki Chiloé Adası)
9- Jöleli yılan balığı (Londra, İngiltere)
8- Kugel yerushalmi (Kudüs, İsrail)
7- Kanlı palto (Norrland, İsveç)
6- Milcao (Şili'deki Chiloé Adası)
5- Truchas a la Navarra (Navarre, İspanya)
4- Kan plakaları (İsveç)