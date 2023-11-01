Bu acıya can dayanmaz! Annenin gözyaşları herkesi ağlattı

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde 30 Ekim akşamı 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre cesedin bir genç kıza ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AYLİN OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis yaptığı çalışmada 25 Ekim tarihinde okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu tespit etti. Savcılık DNA karşılaştırması yapılmasına karar verdi. DNA eşleşmesinin ardından cenazenin Aylin Kaya'ya ait olduğu belirlendi.
CENAZEYİ ANNE ALDI
Anne Natalya Kaya tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan talihsiz Aylin'nin cenazesi teslim alındı. Kızını son cenazeyi teslim alırken kontrol eden kez acılı anne, "Aylin gitme ne olur" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Yakınları anne Natalya Kaya'yı uzun süre teselli etti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAA VERİLDİ
Aylin Kaya'nın cenazesi Muratpaşa ilçesi İsmail Fetane Şahin Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlu Kuyu Mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Aylin'nin cenazesine katılan arkadaşları ve yakınları "Onun melek gibi bir kalbi vardı. Melek oldu. Herkesin yardımına koşardı. Yaz aylarında karıncanın bile içeceği suyu düşünen biri idi" diye gözyaşı döktüler.