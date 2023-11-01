Bu acıya can dayanmaz! Annenin gözyaşları herkesi ağlattı

CENAZEYİ ANNE ALDI

Anne Natalya Kaya tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan talihsiz Aylin'nin cenazesi teslim alındı. Kızını son cenazeyi teslim alırken kontrol eden kez acılı anne, "Aylin gitme ne olur" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Yakınları anne Natalya Kaya'yı uzun süre teselli etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAA VERİLDİ

Aylin Kaya'nın cenazesi Muratpaşa ilçesi İsmail Fetane Şahin Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlu Kuyu Mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Aylin'nin cenazesine katılan arkadaşları ve yakınları "Onun melek gibi bir kalbi vardı. Melek oldu. Herkesin yardımına koşardı. Yaz aylarında karıncanın bile içeceği suyu düşünen biri idi" diye gözyaşı döktüler.