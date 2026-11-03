Bu akşam diziler yok mu? 3 Kasım 2026 Salı Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Haysiyet yayınlanacak mı?

Hafta içi televizyon keyfini dizi izleyerek geçirmek isteyenler, bu akşamın yayın programına odaklandı. Ekran başına geçmeye hazırlanan izleyiciler için 3 Kasım Salı gününün televizyon yayın akışında yer alan yapımlar ve olası değişiklikler merak konusu oldu.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 3 Kasım 2026 Salı günü tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.
TRT 1'in bugünkü yayın akışına göre, dizi saatinde Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi karşılaşması yayınlanacak.
Haysiyet dizisi, 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
Kanal D'nin yayın akışına göre bu akşam Haysiyet dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
TV8'in 3 Kasım 2026 yayın akışına göre, bu akşam saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
ATV ekranlarında saat 20.00'de Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun? yarışması yeni bölümüyle yayınlanacak.