Haberler Yaşam Haberleri Bu canın hesabı verilmeli
Giriş Tarihi: 16.10.2026

Bu canın hesabı verilmeli

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bu canın hesabı verilmeli
  • ABONE OL
İstanbul Fatih Balat'ta 14 yaşındaki hafız Mahmut Işıldak, yağmurda ayakkabısı ıslanmasın diye girdiği su birikintisinde bir otoparkın önünden geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Işıldak'ın, babası Ömer Faruk Işıldak Hoca'yı da 6 ay önce kaybettiği öğrenildi. Küçük hafızın cenazesi, İsmailağa Camii'ndeki namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi. Ağabey Ahmet Işıldak, kazıda üç kablonun ucunun açık bırakıldığını belirterek, ihmali olanların hesap vermesini istedi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği soruşturma başlattı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu canın hesabı verilmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA