Bu canın hesabı verilmeli

İstanbul
Fatih Balat'ta 14 yaşındaki hafız Mahmut Işıldak, yağmurda ayakkabısı ıslanmasın diye girdiği su birikintisinde bir otoparkın önünden geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Işıldak'ın, babası Ömer Faruk Işıldak Hoca'yı da 6 ay önce kaybettiği öğrenildi. Küçük hafızın cenazesi, İsmailağa Camii'ndeki namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi. Ağabey Ahmet Işıldak, kazıda üç kablonun ucunun açık bırakıldığını belirterek, ihmali olanların hesap vermesini istedi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği soruşturma başlattı.
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Mete Efendioğlu - Editör