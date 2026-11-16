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Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:04

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Çamaşır sepeti dolup taştığında her şeyi tek seferde makineye doldurup çalıştırmak büyük bir kolaylık gibi görünür. Ancak uzmanlar, yüksek sıcaklık ve güçlü sıkma devrinin bazı hassas eşyaları tek bir programda kullanılamaz hale getirdiği konusunda uyarıyor. İşte çamaşır makinesinin kapağından içeri asla sokmamanız gereken o 4 eşya ve en güvenli temizlik yöntemleri...

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Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!
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Günlük koşturmaca içinde kirli sepetindeki tüm parçaları tek seferde çamaşır makinesine atmak zamandan tasarruf sağlıyor gibi görünse de bazı kumaş ve malzemeler için bu hamle adeta sonun başlangıcıdır. Makinenin enerjik sıkma devri ve sıcak su döngüsü, her eşyanın altından kalkabileceği bir işlem değildir.

Tekstil ve temizlik uzmanları, hem eşyalarınızın ömrünü uzatmak hem de makinenize zarar vermemek için elde yıkanması veya kuru temizlemeye verilmesi gereken 4 kritik parçayı sıraladı.

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

1. İPEK VE YÜNLÜ KIYAFETLER

Doğal liflerden üretilen kaliteli bir yün kazağa veya ipek bir bluzlara yatırım yapmak harikadır ancak bakımları özel bir hassasiyet ister. Sentetik kumaşların aksine saf yün ve ipek kesinlikle çamaşır makinesine atılmamalıdır.

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Yüksek su sıcaklığı ve gereksiz derecede yüksek sıkma hızı, bu doğal liflerin hızla çekmesine, keçeleşmesine ve dokusunun geri dönülmez şekilde bozulmasına yol açar.

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Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

2. DANTELLİ KIYAFETLER VE BALENLİ İÇ ÇAMAŞIRLARI

Dantel detaylı narin kıyafetler ve özellikle balenli (telli) iç çamaşırları, çamaşır makinesinin tamburunda büyük risk altındadır. Makinenin sert sıkma hareketi hassas dantelleri yırtabileceği gibi, iç çamaşırı içindeki tellerin eğilmesine ve hatta kumaşı delip dışarı çıkmasına neden olur.

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Bu parçalar için kuru temizlemeye gitmenize gerek yok; ılık su ve az miktarda deterjan eklediğiniz geniş bir kapta kısa süre bekletip nazikçe durulamak en güvenli yöntemdir.

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

3. DERİ PARÇALAR VE DERİ DETAYLI AYAKKABILAR

Tamamen bez veya kanvas kumaştan üretilen spor ayakkabılar makinede rahatlıkla yıkanabilir. Ancak ayakkabının üzerinde küçük bile olsa deri detaylar varsa makine yıkamasından kesinlikle kaçınılmalıdır.

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Su ve ısıyla temas eden deri sertleşip çekebilir ve ayakkabının tüm kalıbını bozabilir. Bunun yerine kirleri nemli bir bez ve uygun bir ayakkabı temizleyicisiyle silerek çıkarmak çok daha sağlıklıdır.

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

4. KAYDIRMAZ TABANLI BANYO PASPASLARI VE KİLİMLER

Banyo paspaslarını veya küçük kilimleri makineye atıp yüksek derecede tertemiz çıkarmak kulağa son derece pratik gelebilir. Ancak bu alışkanlık paspasınızın ömrünü hızla tüketir. Özellikle alt kısmında kauçuktan yapılmış kaydırmaz noktalar bulunan paspaslar, makinedeki ısı ve sürtünme nedeniyle parçalanır ve dökülmeye başlar.

Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Bu döküntüler hem paspasın kayma riskini artırır hem de makinenizin filtresini tıkayabilir. En doğru yol, paspasları suda bekletip elde yıkamaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!
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