Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Günlük koşturmaca içinde kirli sepetindeki tüm parçaları tek seferde çamaşır makinesine atmak zamandan tasarruf sağlıyor gibi görünse de bazı kumaş ve malzemeler için bu hamle adeta sonun başlangıcıdır. Makinenin enerjik sıkma devri ve sıcak su döngüsü, her eşyanın altından kalkabileceği bir işlem değildir.

Tekstil ve temizlik uzmanları, hem eşyalarınızın ömrünü uzatmak hem de makinenize zarar vermemek için elde yıkanması veya kuru temizlemeye verilmesi gereken 4 kritik parçayı sıraladı.