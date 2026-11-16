Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Günlük koşturmaca içinde kirli sepetindeki tüm parçaları tek seferde çamaşır makinesine atmak zamandan tasarruf sağlıyor gibi görünse de bazı kumaş ve malzemeler için bu hamle adeta sonun başlangıcıdır. Makinenin enerjik sıkma devri ve sıcak su döngüsü, her eşyanın altından kalkabileceği bir işlem değildir.
Tekstil ve temizlik uzmanları, hem eşyalarınızın ömrünü uzatmak hem de makinenize zarar vermemek için elde yıkanması veya kuru temizlemeye verilmesi gereken 4 kritik parçayı sıraladı.
Doğal liflerden üretilen kaliteli bir yün kazağa veya ipek bir bluzlara yatırım yapmak harikadır ancak bakımları özel bir hassasiyet ister. Sentetik kumaşların aksine saf yün ve ipek kesinlikle çamaşır makinesine atılmamalıdır.
Dantel detaylı narin kıyafetler ve özellikle balenli (telli) iç çamaşırları, çamaşır makinesinin tamburunda büyük risk altındadır. Makinenin sert sıkma hareketi hassas dantelleri yırtabileceği gibi, iç çamaşırı içindeki tellerin eğilmesine ve hatta kumaşı delip dışarı çıkmasına neden olur.
Bu parçalar için kuru temizlemeye gitmenize gerek yok; ılık su ve az miktarda deterjan eklediğiniz geniş bir kapta kısa süre bekletip nazikçe durulamak en güvenli yöntemdir.
Tamamen bez veya kanvas kumaştan üretilen spor ayakkabılar makinede rahatlıkla yıkanabilir. Ancak ayakkabının üzerinde küçük bile olsa deri detaylar varsa makine yıkamasından kesinlikle kaçınılmalıdır.
Su ve ısıyla temas eden deri sertleşip çekebilir ve ayakkabının tüm kalıbını bozabilir. Bunun yerine kirleri nemli bir bez ve uygun bir ayakkabı temizleyicisiyle silerek çıkarmak çok daha sağlıklıdır.
Banyo paspaslarını veya küçük kilimleri makineye atıp yüksek derecede tertemiz çıkarmak kulağa son derece pratik gelebilir. Ancak bu alışkanlık paspasınızın ömrünü hızla tüketir. Özellikle alt kısmında kauçuktan yapılmış kaydırmaz noktalar bulunan paspaslar, makinedeki ısı ve sürtünme nedeniyle parçalanır ve dökülmeye başlar.