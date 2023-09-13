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Giriş Tarihi: 14.9.2023

Bu film binlerce kızın öyküsü

Diyarbakır'da 14 yaşında evlendirilen ve doğup büyüdüğü mahalleye muhtar olduktan sonra mahalleye koydurduğu dilek kutuları sayesinde küçük yaşta kız çocuklarını evlendirilmekten kurtaran Dilek Demir'in hayatı belgesel film oldu. Son 6 yılda 80 kız çocuğunu evlilikten kurtaran Dilek'in hayatının anlatıldığı 'Dilek Kutusu' filmi, yurt dışı ve yurt içinde pek çok şehirde 20'ye yakın festivalde gösterildi. SABAH'a konuşan Muhtar Dilek Demir, "Dilek kutusu sadece benim değil, erken yaşta okuma hakları elinde alınan binlerce kız çocuğumuzun hikâyesi" dedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bu film binlerce kızın öyküsü

Diyarbakır Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir'in hayatı beyaz perdeye aktarıldı. 2022 sonlarında çekimlerine başlanan belgesel film, 2023 yılı başında festival sürecine başladı.



'Dilek Kutusu', İtalya'dan Amerika'ya ve Türkiye'nin pek çok şehrinde 20 yakın festivalde gösterildi. Film son olarak 30'uncu Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında kısa belgesel kategorisinde finale kaldı. Belgesel film önümüzdeki günlerde Adanalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



Geçen yaz Diyarbakır Muradiye mahallesinde çekimlerine başlanan Dilek Kutusu filminde, 14 yaşındayken zorla evlendirilen Muhtar Dilek Demir'in hikayesi anlatılıyor.



Senaryosunu Yönetmen Feyzi Baran'ın kaleme aldığı Dilek Kutusu'nun yönetmen koltuklarına Büşra Baran, Feyzi Baran ikilisi otururken, filmin yapımcılığını Kamil Kahraman, görüntü yönetmenliğini ise Cengiz Kudat yaptı.

KADIN MUHTAR SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan Muhtar Dilek Demir, şöyle dedi: "Dilek kutusu sadece benim değil, erken yaşta okuma hakları elinde alınan binlerce kız çocuğumuzun hikâyesi.



Hikâyenin başka kız çocuklarımızın başına gelmeden tekrarlanmaması için giriştiğimiz bu yolculukta bu belgesel sesimizin tescillenmesinde önemli bir adım oldu. Çünkü belgesel sinemanın ölümsüzlüğü ve yıllar sonra bile arşivlerde kalıp tekrar tekrar izlenmesi fikri benim için çok kıymetliydi.



Arşivlerde kalsın izlensin ki artık bu hikâyeler bir daha tekrar etmesin. Film sadece bir sorunu değil, bu sorunun çözümünü de bizlere gösteriyor. Bu sadece benim hikâyem değil binlerce mağdur kızımızın hikâyesi."

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Bu film binlerce kızın öyküsü
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