Bu gece Kadir Gecesi: Kadrini duayla taçlandıralım

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve yine Kur'an'da "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. İslam'da, "Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı" Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.Genelde 27'inci gecesi olarak idrak edilmesine karşın, Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 7 ya da 10 gününe denk gelen tekli gecelerinde aranmasını buyurur. Bu yöndeki hadisi şeriflere bakıldığında ise Ramazan ayının son gecelerini "Kadir Gecesi'ymiş gibi" idrak etmek tavsiye ediliyor.