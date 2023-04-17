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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Bu gece Kadir Gecesi: Kadrini duayla taçlandıralım

Bu gece vahyin inmeye başladığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği, Kur’an’da adı zikredilen tek gece olan Kadir Gecesi

Dilan KAYA Dilan KAYA
Bu gece Kadir Gecesi: Kadrini duayla taçlandıralım
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve yine Kur'an'da "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. İslam'da, "Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı" Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.
Genelde 27'inci gecesi olarak idrak edilmesine karşın, Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 7 ya da 10 gününe denk gelen tekli gecelerinde aranmasını buyurur. Bu yöndeki hadisi şeriflere bakıldığında ise Ramazan ayının son gecelerini "Kadir Gecesi'ymiş gibi" idrak etmek tavsiye ediliyor.

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Bu gece Kadir Gecesi: Kadrini duayla taçlandıralım
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