Bu görüntüler İstanbul'da çekildi... "Çocuklarımız için endişe ediyoruz"

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Bahri Demir, belediye ekiplerine defalarca konuyu iletmelerine rağmen herhangi bir sonuç elde edemediklerini anlatarak, "Köpekleri seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Bir çare bulmaları lazım. Çocuklarımız için de endişe ediyoruz, saldırırlar diye korkuyoruz." dedi.