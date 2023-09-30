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Giriş Tarihi: 30.9.2023 15:26

Bu görüntüler İstanbul'da çekildi... "Çocuklarımız için endişe ediyoruz"

Sahipsiz sokak köpekleri tehlikesi giderek endişe verici boyutlara geldi. Esenyurt'ta sokaklarda kalabalık halde dolaşan sahipsiz sokak köpekler nedeniyle endişe duyan vatandaşlar, "Köpekleri seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Bir çare bulmaları lazım. Çocuklarımız için de endişe ediyoruz, saldırırlar diye korkuyoruz." dedi.

AA
Bu görüntüler İstanbul’da çekildi... Çocuklarımız için endişe ediyoruz

Esenyurt'taki Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, saldırılarına maruz kaldıklarını öne sürdükleri başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi.

Nazım Hikmet Bulvarı ve çevresinde bulunan çok sayıda sahipsiz köpek, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Kalabalık halde dolaşan köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin bu hayvanları toplayarak sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Bahri Demir, belediye ekiplerine defalarca konuyu iletmelerine rağmen herhangi bir sonuç elde edemediklerini anlatarak, "Köpekleri seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Bir çare bulmaları lazım. Çocuklarımız için de endişe ediyoruz, saldırırlar diye korkuyoruz." dedi.

Selin Şakacı köpeklerin biran önce mahalleden toplanmasını istediklerini belirterek, "Çocuklarımız okula giderken çok sıkıntı yaşıyoruz. Köpeklerin barınaklara alınmaları bu şekilde başı boş bırakılmamaları lazım." diye konuştu.

Bazı mahalle sakinleri de başıboş gezen köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığını söyledi.

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Bu görüntüler İstanbul'da çekildi... "Çocuklarımız için endişe ediyoruz"
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