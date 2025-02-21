Bu görüntüler Sibirya’dan değil Mersin’den! Su deposundaki kaçak görsel şölen oluşturdu

Sibirya soğukları ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de etkili olmaya başladı. Mersin'de 500 rakım üzerindeki yerleşim yerleri bu kış ilk defa eksileri gördü.

Erdemli ilçe merkezine 18 kilometre ve 670 rakımdaki Karaahmetli Mahallesinde soğuk hava ve rüzgar gece boyunca etkili oldu. Eksi -3 dereceye kadar sıcaklığın düşmesi, tarım alanında kullanılan sulama borularından birinde çatlak meydana gelmesiyle fışkıran su ilginç bir görüntü oluşturdu. Çatlak borudan fışkıran su, mahallenin içme suyunu tedarik eden deposuyla çevresini dondurdu.

Ortaya buzulları hatırlatan görüntüler çıktı. Durumu gören yöre sakinlerinden Burak Danacı, sosyal medyada gördükleri görseli görmek ve anı fotoğrafı çektirmek için geldiklerini söyledi.