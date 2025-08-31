Bu hafta İstanbul için sıcak geçecek: Mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika tahminlerine göre, bugün Kırklareli, Edirne, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
'MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR'
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sıcak hava dalgası geri geliyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü için ise İstanbul'da hava durumu 22°C, 33°C parçalı ve az bulutlu olarak görüntüleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT…
BÖLGE BÖLGE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.