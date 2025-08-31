Bu hafta İstanbul için sıcak geçecek: Mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor!

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika tahminlerine göre, bugün Kırklareli, Edirne, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.