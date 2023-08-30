Bu kez kadın erkeği bıçakladı!

Kocaeli'nin Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi'nde önceki akşam 21:00 sularında yaşanan olayda, E.P. kız arkadaşı olan T.K 'ya bir süre önce kiraladığı dükkana geldi. Çift arasında henüz öğrenilemeyen br tartışma çıktı. Tartışmada erkek arkadaşının söylediği kelimelere sinirlenen T.K,masada bulunan bıçağı alarak erkek arkadaşı E.P'nin göğüsüne sapladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan E.P, hemen dükkandan çıkarak olay yerine yakın bir noktada bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada tedavi altına alınan E.P'nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren T.K.'yı suç aleti olan bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.