Haberler Yaşam Haberleri Bu kez kadın erkeği bıçakladı!
Giriş Tarihi: 30.8.2023 11:11 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:18

Bu kez kadın erkeği bıçakladı!

Derince İlçesinde E.P. isimli genç bir süre önce kız arkadaşı T.K.'ya kiraladığı dükkanda tartışma sonucu sol göğüsünden bıçaklandı. Tedavi altına alınan genç, kız arkadaşı T.K.'den şikayetçi olması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. T.K. olayı gerçekleştirdiği suç aleti ile birlikte yakalanırken madde bağımlısı ve 7 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Bu kez kadın erkeği bıçakladı!

Kocaeli'nin Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi'nde önceki akşam 21:00 sularında yaşanan olayda, E.P. kız arkadaşı olan T.K 'ya bir süre önce kiraladığı dükkana geldi. Çift arasında henüz öğrenilemeyen br tartışma çıktı. Tartışmada erkek arkadaşının söylediği kelimelere sinirlenen T.K,masada bulunan bıçağı alarak erkek arkadaşı E.P'nin göğüsüne sapladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan E.P, hemen dükkandan çıkarak olay yerine yakın bir noktada bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada tedavi altına alınan E.P'nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren T.K.'yı suç aleti olan bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
Son dakika: Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı
Cesaretleri var mı buna?
Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye "Bölgesel Batarya Üretim Üssü" olacak! 43 milyar liralık yatırım
Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar
Milyarlık miras davasının acılı kadını SABAH’a konuştu: Tek suçum sevmekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kez kadın erkeği bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA