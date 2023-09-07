Bu mahallede 36 milletten insan yaşıyor: Muhtar tercümansız çıkmıyor!

Ben zaman zaman mahallemdeki tercüman arkadaşlarımdan yardım istiyorum, onlar gelerek bana yardımcı oluyorlar. Konyaaltı ilçemiz şehrimizin gerdanlığıdır. Burada yaşayan herkes çok mutlu. Ben onlara, onlar bana alıştı. 36 millet var, burası güvenilir bir mahalledir. Bir dönem daha muhtarlık yapmak isterim" ifadesini kullandı.