Bu mahallede 36 milletten insan yaşıyor: Muhtar tercümansız çıkmıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 31 Aralık 2022 sonu verilerine göre Antalya'nın nüfusu 68 bin 172 artışla 2 milyon 688 bin 4'e çıktı. Kentteki yabancı nüfusunun ise 172 bin 487 olduğu açıklandı.
Konyaaltı ilçesindeki Liman Mahallesi'nde ise 36 milletten tam 4 bin yabancı vardı!
6 dönemdir muhtarlık yapan Mahir Bölük, "Benim bin 680 seçmenim vardı, şu anda 10 bini aştık. Nüfusumuz 20 binin üzerine çıktı. Ukrayna, Rusya bölgesinin tamamından, Türkiye Cumhuriyetleri'nden, İran, Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere çok sayıda ülkeden vatandaş var. Mahallemize gelen yabancılarımız Türkçe öğreniyorlar.
Ben zaman zaman mahallemdeki tercüman arkadaşlarımdan yardım istiyorum, onlar gelerek bana yardımcı oluyorlar. Konyaaltı ilçemiz şehrimizin gerdanlığıdır. Burada yaşayan herkes çok mutlu. Ben onlara, onlar bana alıştı. 36 millet var, burası güvenilir bir mahalledir. Bir dönem daha muhtarlık yapmak isterim" ifadesini kullandı.
"FARKLI MİLLETLERDEN…"
Mahalle sakinlerinden Aleyna Sevim, "15 yıl önce Ukrayna'dan taşındım. Burada yaşamaktan mutluyum. Mahallemizde 36 milletin yaşadığını biliyorum, sokakta çok farklı milletten insan görüyorum. Hepimiz burada yaşamayı seviyoruz" ifadesini kullandı.
9 DİLİ VAR… TERCÜMANLIK YAPIYOR…
3 yıldır mahallede yaşayan ve 9 dili ile tercümanlık yapan Neşe Heveş, ise şu ifadeleri kullandı: Bu mahallede olmaktan mutluyum. Çok güzel bir mahalle, burası Antalya'nın en güzel yeridir. Güllük gülistanlık bir yerdir. Burada çok sayıda milletten insan yaşıyor, herkes bir aile olmuş.
Diğer yerleşik yabancılar da mahallede yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, huzur içerisinde yaşadıklarını söylediler.