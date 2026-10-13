Bu markaları mutfağınıza sokmayın! 14 sucuk markasında skandal: Bakanlık tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlerin listesini güncelledi. Listede en dikkat çeken başlık sucuk oldu. Dana sucuk olarak satılan ürünlerde kanatlı eti, piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve bir üründe sakatat bulundu.
Afyonkarahisar'da listelenen Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı ve Bollez Sucukları markalı piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti kaydı yer aldı. Aynı tespit Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları için de listelendi.
Bakanlık listesi üç başlıkta yayınlandı: sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar, aynı değeri taşımayan madde eklenmesi, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar. Sucuğun yanında tulum peynirinde nişasta ve bazı ürünlerde gıda boyası tespiti de var. Takviye edici gıda, bitkisel ürün, sirke, tatlı, yağ, baharat ve bal markaları da listede.
Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ürettiği tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespiti bildirildi.
Konya'da Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde gıda boyası tespiti kayıtlara geçti.
Listede baklava da var. İstanbul Bağcılar'da Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ürettiği fıstıklı baklavada (Dilber dudağı) ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk'un ürettiği Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası kaydedildi.
En ciddi başlıklardan biri takviye edici gıdalar. GRIMLABS markalı Shredder Powerful Appetite Control, DIOX markalı 30 Days Capsules ve ZEROTHIN GUMMY markalı Korean Bromelain Dietary Supplement ürünlerinde ilaç etken maddesi tespiti bildirildi.
LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate ve VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macun da aynı uygunsuzluk kaydıyla listeye girdi. Bunlar klasik çikolata değil, takviye ve bitkisel ürün kategorisinde.
Dolabınızdaki ürünlerin üretici adını ve markasını Bakanlığın resmi listesiyle karşılaştırın. Listede olan bir takviye veya gıdayı kullandıysanız ve şikâyetiniz varsa doktorunuza danışın.
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