Haberler Yaşam Haberleri Bu markaları mutfağınıza sokmayın! 14 sucuk markasında skandal: Bakanlık tek tek açıkladı
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:05

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! 14 sucuk markasında skandal: Bakanlık tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesini güncelledi. Dana sucukta kanatlı eti, piliç sucukta mekanik ayrılmış et ve sakatat tespitiyle listeye giren markalar belli oldu. Listede sucuğun yanı sıra tulum peyniri, baklava, kuşburnu sirkesi ve takviye edici gıdalar da yer alıyor.

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Bu markaları mutfağınıza sokmayın! 14 sucuk markasında skandal: Bakanlık tek tek açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlerin listesini güncelledi. Listede en dikkat çeken başlık sucuk oldu. Dana sucuk olarak satılan ürünlerde kanatlı eti, piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve bir üründe sakatat bulundu.

PİLİÇ SUCUKLARDA MEKANİK AYRILMIŞ ET

Afyonkarahisar'da listelenen Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı ve Bollez Sucukları markalı piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti kaydı yer aldı. Aynı tespit Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları için de listelendi.

SAKATAT VE ÇİĞ PİDE HARCI

BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta sakatat (dil) tespit edildi. AS Pide-Emin'e Öznalcı'nın ürettiği çiğ pide harcında ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulundu.

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LİSTEDE BAŞKA NELER VAR?

Bakanlık listesi üç başlıkta yayınlandı: sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar, aynı değeri taşımayan madde eklenmesi, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar. Sucuğun yanında tulum peynirinde nişasta ve bazı ürünlerde gıda boyası tespiti de var. Takviye edici gıda, bitkisel ürün, sirke, tatlı, yağ, baharat ve bal markaları da listede.

TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA

Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ürettiği tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespiti bildirildi.

KUŞBURNU SİRKESİNDE GIDA BOYASI

Konya'da Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde gıda boyası tespiti kayıtlara geçti.

BAKLAVADA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI

Listede baklava da var. İstanbul Bağcılar'da Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ürettiği fıstıklı baklavada (Dilber dudağı) ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk'un ürettiği Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası kaydedildi.

TAKVİYELERDE İLAÇ ETKEN MADDESİ

En ciddi başlıklardan biri takviye edici gıdalar. GRIMLABS markalı Shredder Powerful Appetite Control, DIOX markalı 30 Days Capsules ve ZEROTHIN GUMMY markalı Korean Bromelain Dietary Supplement ürünlerinde ilaç etken maddesi tespiti bildirildi.

ÇİKOLATA ADI TAŞIYAN ÜRÜNLER DE LİSTEDE

LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate ve VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macun da aynı uygunsuzluk kaydıyla listeye girdi. Bunlar klasik çikolata değil, takviye ve bitkisel ürün kategorisinde.

SİZ NE YAPMALISINIZ?

Dolabınızdaki ürünlerin üretici adını ve markasını Bakanlığın resmi listesiyle karşılaştırın. Listede olan bir takviye veya gıdayı kullandıysanız ve şikâyetiniz varsa doktorunuza danışın.

TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Bu markaları mutfağınıza sokmayın! 14 sucuk markasında skandal: Bakanlık tek tek açıkladı
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