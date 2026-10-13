Bu markaları mutfağınıza sokmayın! 14 sucuk markasında skandal: Bakanlık tek tek açıkladı

LİSTEDE BAŞKA NELER VAR?

Bakanlık listesi üç başlıkta yayınlandı: sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar, aynı değeri taşımayan madde eklenmesi, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar. Sucuğun yanında tulum peynirinde nişasta ve bazı ürünlerde gıda boyası tespiti de var. Takviye edici gıda, bitkisel ürün, sirke, tatlı, yağ, baharat ve bal markaları da listede.