Bu merkezde engelliler nefes alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
, Ankara
Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde açılan Nefes Merkezi'nin açılışına katıldı. Göktaş, "Engelli ailelerimiz ameliyat olduğunda, şehir dışına çıktığında veya başına bir şey geldiğinde 'Çocuğumu kısa süreliğine nereye bırakabilirim?' sorusuna cevap veren bir merkezi Ankara'da açmış bulunuyoruz" dedi. Bakan Göktaş, 779 engelli bireye hizmet verilen merkezde 53 lisanslı sporcunun bulunduğunu söyledi. Rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmaların da yapıldığı merkezde ücretsiz hizmet sunuluyor.