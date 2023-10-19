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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Bu okul bir başka

Samsun Tekkeköy’de uzun süredir atıl durumda olan okul, yapılan çalışmaların ardından tabiat okuluna dönüştü. Doğayla bağ kuran ve zaman geçiren öğrenciler; yumurta topluyor, hamur açıyor ve pide pişiriyor

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Bu okul bir başka
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın örnek gösterdiği Samsun Canik'te orman okulunu hayata geçiren dönemin Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, yeni bir projeye daha imza attı. Tekkeköy'e atanan Uzunlar, şimdi de bu ilçede tabiat okulu kurdu. İlçede uzun süredir atıl durumda olan Yavuzlar İlkokulu, yapılan çalışmaların ardından Tekkeköy Tabiat Tarih ve Arkeoloji Okulu'na dönüştü. Eğlenerek öğrenmeyi amaç edinen okulda, öğrenciler hamur açıyor, taş fırında pide pişiriyor. Kümesten ise yumurta topluyor.



YAŞAM BECERİSİ KAZANDIRIYOR
Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, "Bu okulda öğrencilerimiz ekolojik dengenin korunması, yaşam becerilerinin geliştirilmesi konusunda hassasiyet kazanıyor. Öğrencilerimizin diğer tüm canlılarla bu gezegeni paylaştığının farkına varması bizim için çok değerli. Minik yavrularımızın ahlaki değerleri yüksek, doğaya ve çevreye karşı duyarlı, hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyen kazanımlarla donanmış bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz.



Çocukların buğdayın yolculuğundan başlayarak hamurun mayalanmasını, pidelerin açılmasını bizzat kendilerinin yapması önemli. Kümesimizdeki tavukların yumurtalarını da topluyorlar. Hepsinin kendi pidesini yapıp pişirmesi onların yaşam becerilerini kazanması açısından çok değerli. Yaşam becerileri atölyesinde sağlıklı gıda üretimi ve gıdaların ziyan edilmeden saklanması ile ilgili yöntemleri yaşayarak öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

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