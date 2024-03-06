Bu okulda tek öğrenci eğitim görüyor

Batman'ın Sason ilçesi Güneycik mezrasında bulunan Kaşyayla Gidornik İlkokulu'nda sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt eğitim görüyor. 2015'te açılan okulda okuyan öğrenci sayısı şehir merkezine göçler nedeniyle zamanla azaldı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okulda bir tek 3'üncü sınıfta okuyan İsmail Bozkurt kaldı. Okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş (28), İsmail'in hem öğretmeni hem okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Öğrencimle badminton, satranç, futbol tarzı oyunları oynuyoruz. Teneffüslerimizi bu şekilde değerlendirebiliyoruz" dedi. Büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen İsmail Bozkurt ise "Okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenimle hem ders yapıyoruz hem de oyun oynuyoruz. Bu sayede sıkılmıyorum" dedi.