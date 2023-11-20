Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…

Günün belirli saatlerinde ve belirli bir süre boyunca yemek yemenin ne kadar işe yaradığını görmek adına yapılan araştırmada 37.545 kişiye danışıldı ve sonuçlar olumluydu.
Araştırmacılar, aralıklı oruç tutmanın veya yiyecek tüketiminizi belirli bir aralıkla sınırlamanın popüler bir kilo verme yöntemi olmasına rağmen, her gün yalnızca 10 saatlik bir aralıkta yemek yemenin, ardından 14 saat oruç tutmanın ruh halinize ve uykunuza daha fazla fayda sağladığını buldu.
10 saatlik aralıklı oruç; günlük yeme programınızı 10 saatle sınırlamak ve geri kalan 14 saat boyunca yemek yememek anlamına geliyor. Örneğin, ilk olarak sabah 9'da yemek yiyorsanız, akşam 7'ye kadar yemek yemeyi bitirmeniz gerekiyor. Araştırmada, 37.545 kişiden ilk hafta normal şekilde beslenmeleri, ardından iki hafta boyunca 10 saatlik aralıkta yemek yemeleri istendi.
Dr. Sarah Berry araştırma hakkında şunları söyledi: "Bu, aralıklı oruç tutmanın gerçek dünya ortamında sağlığınızı iyileştirebileceğini gösteren sıkı kontrol edilen bir klinik dışında yapılan en büyük çalışmadır. Gerçekten heyecan verici olan şey, bulguların olumlu sonuçlar görmek için çok kısıtlayıcı bir zamanlamaya gerek olmadığını göstermesidir."
"10 saatlik bir yeme aralığı çoğu insan için oldukça işlevseldi. Ruh hali, enerji seviyeleri ve açlığı iyileştirdi. İlk kez, zaman kısıtlamalı yemek yiyen ancak bunda tutarlı olmayanların, her gün aynı şekilde yemek yiyenlerle aynı olumlu sağlık etkilerine sahip olmadıklarını bulduk."
Yüksek düzeyde katılım gösteren katılımcıların yüzde 78'inin kadın olduğu, ortalama yaşlarının 60 ve BMI'larının 25,6 olduğu ortaya çıktı. Bu araştırmadan önce daha uzun bir yeme aralığına sahip olan katılımcılarda, sağlıkları bakımından daha önemli bir iyileşme gözlemlendi.
Dr. Kate Bermingham şunları ekledi: "Bu çalışma, ne yediğinizin dışında nasıl ve ne zamanlarda yemek yediğinizin de önemini gösteren büyük bir kanıt niteliğinde."
"Yiyeceklerin sağlık üzerindeki etkisi yalnızca ne yediğiniz değil, aynı zamanda öğünlerinizi tüketmeyi seçtiğiniz zamanla da alakalı ve yemek yeme aralığına sahip olmak da sağlığa faydalı olabilecek önemli bir beslenme davranışıdır.
"Bulgular, sürekli yemek yememize gerek olmadığını gösteriyor. Birçok kişi, yemek yediği aralığı 10 saatlik bir dilimle sınırlandırırsa kendini hem daha uzun süre tok hissedecek, daha az yemek yeme ihiyacı duyacak hem de kolayca kilo verebilecektir."