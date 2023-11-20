Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…

Dr. Sarah Berry araştırma hakkında şunları söyledi: "Bu, aralıklı oruç tutmanın gerçek dünya ortamında sağlığınızı iyileştirebileceğini gösteren sıkı kontrol edilen bir klinik dışında yapılan en büyük çalışmadır. Gerçekten heyecan verici olan şey, bulguların olumlu sonuçlar görmek için çok kısıtlayıcı bir zamanlamaya gerek olmadığını göstermesidir."