KARANLIĞA RAĞMEN HAYAT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Sabahları gün doğumuyla uyanmaya alışkın olanlar için 65 gün boyunca güneşi görmeden yaşamak oldukça sıra dışı görünebilir. Ancak Utqiaġvik sakinleri için bu dönem, yılın alışılmış bir parçası. Kentte okullar eğitim vermeyi, yetişkinler de günlük işlerini sürdürmeyi bırakmıyor.

Kış aylarında avcılık, balıkçılık, dikiş ve çeşitli kültürel etkinlikler günlük yaşamın içinde yer almaya devam ediyor. Aydınlatılan evler ve sokaklar, güneşin görünmediği uzun dönemde yaşamın sürmesini sağlıyor.