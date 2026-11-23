Kuzey Kutup Dairesi'nin 500 kilometreden fazla kuzeyinde yer alan kentte güneş, 18 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 13.42'de son kez battı. O gün ufkun üzerinde sadece bir saat kadar kalan güneş, haftalar sürecek uzun kış gecesine yerini bıraktı.
Güneş ufkun üzerine çıkmasa da öğle saatlerine doğru ufka yaklaştığı için gökyüzünde loş bir aydınlık oluşuyor. Yılın en kısa günü olan 21 Aralık'ta bile yaklaşık üç saat boyunca mavi ve pembe tonlarda bir alacakaranlık görülüyor.
Öğle saatlerindeki o kısa alacakaranlık çekildiğinde şehirde uzun bir gece manzarası başlıyor. Açık havalarda ay ışığı, yıldızlar ve zaman zaman beliren kuzey ışıkları karla kaplı sokaklara eşlik ediyor.
Sabahları gün doğumuyla uyanmaya alışkın olanlar için 65 gün boyunca güneşi görmeden yaşamak oldukça sıra dışı görünebilir. Ancak Utqiaġvik sakinleri için bu dönem, yılın alışılmış bir parçası. Kentte okullar eğitim vermeyi, yetişkinler de günlük işlerini sürdürmeyi bırakmıyor.
Kış aylarında avcılık, balıkçılık, dikiş ve çeşitli kültürel etkinlikler günlük yaşamın içinde yer almaya devam ediyor. Aydınlatılan evler ve sokaklar, güneşin görünmediği uzun dönemde yaşamın sürmesini sağlıyor.
Utqiaġvik'te doğanın dengesi yaz mevsiminde tam tersine dönüyor ve güneş iki aydan uzun süre ufkun altına inmiyor. Mayıs ortasından temmuz sonuna kadar süren o dönemde şehir bu kez kesintisiz gün ışığıyla yaşıyor.
65 günlük bekleyiş, 23 Ocak 2027 Cumartesi günü yerel saatle 13.03'te güneşin ufukta yeniden belirmesiyle sona erecek. İlk gün bir saatten biraz fazla sürecek o kısa buluşma, kent sakinleri için yeni bir dönemin başlangıcı sayılıyor.